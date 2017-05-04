Выставки, митинги и концерт запланированы в Пскове 5 мая

20:55, 04 мая 2017, ПАИ

С 5 мая в Пскове откроются выставки работ учащихся и преподавателей Детской художественной школы города Пскова, посвященные 72-летию Великой Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, учащиеся представят выставку «Они сражались за Родину!», а преподаватели - «Великий Май, победный Май!».



Также в этот день в 11:00 и 12:30 состоятся заупокойные литии и торжественно-траурные митинги «Мы будем жить, не забывая!» на местах массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.



В 16:00 в дендропарке пройдёт интерактивная акция «Чтобы помнили...», организованная молодежной организацией «Вечевой орден»



В это же время в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а) начнётся вечер памяти «Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага».

В 18:00 в Детской музыкальной школе № 2 им. М. П. Мусоргского запланирован концерт учащихся и преподавателей «Я помню, я горжусь!», посвященный Дню Победы.