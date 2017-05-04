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Общество

Автобусные маршруты изменятся в Великих Луках в День Победы

9 мая с 9:00 и до окончания прохождения колонны в Великих Луках в расписания автобусов вносятся изменения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Так, автобус «Лесхозмаш — Черемушки» (рейс 9:15) проследует по улице Ставского, через объездной мост, улицу Ботвина, проспект Гагарина, улицу Дьяконова . 

Автобус «Лесхозмаш – Сафроново» начнет свое движение от остановки «Биржа труда» (Башмачок) в 11:00 . 

Автобусы № 104 «Райбольница – Першино» (рейс 9:25) и на Великополье (10:00) проследует по улице Ставского, через объездной мост, улицу Ботвина и проспект Гагарина. 

Автобусы № 118 «улица Дружбы — Крутовраг» в 10:40 и № 110 «улица Дружбы — Иваново — Сопки» в 11:00 поедут по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту. 

Автобус № 111 «Великие Луки – Новосокольники» отправится в 10:20 на проспект Гагарина, будет двигаться по улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту. 

Автобусы по маршруту № 122 «Великие Луки – Ступинская высота» и «Рыжаково – Вскувица» будут осуществлять движение без заезда на площадь Ленина в прямом и обратном направлении через Октябрьский проспект.

С 8:00 до 10:30 и с 17:00 до 22:40 маршруты № 3, 3д, № 115 будут двигаться через Смоленский рынок по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлении, а по окончании шествия и до завершения праздничных мероприятий в обратном направлении - по улице Пионерской 

Также с 8:00 до окончания шествия и с 21:30 до 22:40 для автобусов, следующих по маршрутам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 106 (9:30), 7, 11, 12, 13 в качестве объезда определены проспект Гагарина, улица Ботвина, объездной мост.

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