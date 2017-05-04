0
22:10
Армирование плиты перекрытия путепровода завершается в Великих Луках
20:55
Выставки, митинги и концерт запланированы в Пскове 5 мая
18:20
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)
17:11
Оружие Победы
16:36
Шашлык и люля-кебаб приготовили на мастер-классе конкурсантки «Миссис Псков 2017»
16:09
Опубликованы первые итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды»
15:08
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
Еще новости
Общество

Освещение и парковку попросили сделать жители псковских деревень

3 мая в деревнях Череха, Соловьи и Тямша Псковского района состоялся сход граждан по вопросам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, в мероприятии принял участие первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Петров. 

Он поблагодарил жителей за активное участие в проекте по благоустройству своей дворовой территории и рассказал собравшимся о важных моментах реализации программы и этапах участия в ней собственников жилья. 

Граждане предложили устроить асфальтовое покрытие во дворах по улице Октябрьской, 9 в деревне Тямша, возле дома №150 в Черехе, дома № 4 в Соловьях, а также оборудовать парковочные места и организовать освещение дворов.

В ближайшее время состоятся сходы граждан в Середке и Писковичах. 

Рассмотрение общественной комиссией поступивших предложений и необходимости включить предложенные общественные и дворовые территории в муниципальную программу пройдёт в середине мая в администрации Псковского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Армирование плиты перекрытия путепровода завершается в Великих Луках
04 мая 2017
Армирование плиты перекрытия путепровода завершается в Великих Луках 3
Выставки, митинги и концерт запланированы в Пскове 5 мая
04 мая 2017
Выставки, митинги и концерт запланированы в Пскове 5 мая
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)
04 мая 2017
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)
Шашлык и люля-кебаб приготовили на мастер-классе конкурсантки «Миссис Псков 2017»
04 мая 2017
Шашлык и люля-кебаб приготовили на мастер-классе конкурсантки «Миссис Псков 2017»
Опубликованы первые итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды»
04 мая 2017
Опубликованы первые итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды»
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
04 мая 2017
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая 1
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
04 мая 2017
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
04 мая 2017
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове

Идет загрузка...