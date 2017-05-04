Освещение и парковку попросили сделать жители псковских деревень

20:25, 04 мая 2017, ПАИ

3 мая в деревнях Череха, Соловьи и Тямша Псковского района состоялся сход граждан по вопросам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, в мероприятии принял участие первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Петров.

Он поблагодарил жителей за активное участие в проекте по благоустройству своей дворовой территории и рассказал собравшимся о важных моментах реализации программы и этапах участия в ней собственников жилья.

Граждане предложили устроить асфальтовое покрытие во дворах по улице Октябрьской, 9 в деревне Тямша, возле дома №150 в Черехе, дома № 4 в Соловьях, а также оборудовать парковочные места и организовать освещение дворов.

В ближайшее время состоятся сходы граждан в Середке и Писковичах.

Рассмотрение общественной комиссией поступивших предложений и необходимости включить предложенные общественные и дворовые территории в муниципальную программу пройдёт в середине мая в администрации Псковского района.