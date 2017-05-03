Псковичи могут принять участие в Международной многоотраслевой ярмарке в Чехии

21:06, 04 мая 2017, ПАИ

Псковичей приглашают на Международную многоотраслевую ярмарку «Czech Republic Business Expo 2017», в рамках которой пройдут презентации на ярмарочном стенде, встречи с экспертами по вопросам экспорта, туризма, науки и исследования в ходе конференционных блоков и B2B встречи с деловыми партнерами из Европы, Азии и Америки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, ярмарка пройдёт 12-14 сентября в Чехии в выставочном центре «Флора Оломоуц».

Благодаря сотрудничеству с иностранными представительствами в Чехии обеспечено широкое зарубежное участие и реклама ярмарки в более чем 60 странах мира. Участники ярмарки смогут воспользоваться уникальной возможностью послушать лекции экспертов с многолетним опытом, познакомиться с предложением и новостями, представляемыми на выставочных стендах более сотни экспонентов из трех континентов и попробовать национальные блюда из разных уголков мира.

Более подробная информация здесь→