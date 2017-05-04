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Общество

Правила остановки пассажиров поездов дальнего следования разъяснил псковский Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает жителям региона правила во время остановки при проезде в поезде дальнего следования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, отношения между перевозчиком и гражданином-потребителем регулируются федеральным законом «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом и Законом РФ «О защите прав потребителей». В Гражданском кодексе Российской Федерации нормы, регулирующие перевозку, содержаться в главе 40, где определяется понятие договора перевозки, его виды, права и обязанности сторон, а также ответственность за нарушение условий договора. 

В частности, при проезде в поездах дальнего следования пассажир имеет право делать остановку в пути с продлением срока действия проездного документа (билета) не более чем на 10 суток. Для остановки необходимо предъявить свой проездной документ в билетной кассе на станции для проставления на нем соответствующей отметки в течение 3 часов с момента прибытия. При отсутствии после остановки пассажира компостирования проездной документ считается недействительным. 

При возобновлении поездки пассажир оплачивает стоимость плацкарта и иные платежи, возникающие при изменении условий проезда, а также сбор за переоформление билета. Разница в стоимости билетов не возвращается. 

Возобновление поездки после остановки в пути следования производится в поезд и вагон того перевозчика, в который был оформлен первоначальный билет. 

Если пассажир в первоначальном пункте отправления приобрел билеты от станций пересадок, а в пути следования решил сделать остановку на время, не позволяющее выехать из пунктов пересадок в срок, указанный на остальных проездных документах, то они считаются недействительными, если не возвращены в установленное законодательством время. 

Пассажиры, имеющие право льготного или бесплатного проезда и следующие с пересадками, при желании сделать остановку в пункте пересадки должны в течение 24 часов с момента прибытия поезда на станцию проставить соответствующую отметку у перевозчика. 

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического труда, лицам, награжденным орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней и орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, а также лицам, сопровождающим инвалидов Великой Отечественной войны I группы при проезде по бесплатным или льготным проездным документам, разрешается делать две остановки со сроком пребывания в каждом пункте до 10 суток. Лицу, следующему с инвалидом Великой Отечественной войны или участником Великой Отечественной войны, также разрешается делать указанные дополнительные остановки.
 

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