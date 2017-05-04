Виктор Антонов поддержал законопроект, повышающий статус депутатов и сенаторов

19:50, 04 мая 2017, ПАИ

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов положительно отозвался о законодательной инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Современный мир развивается очень динамично. Сфера законодательства должна успевать за всеми изменениями в политической и социально-экономической сфере страны. Считаю, что законопроект, связанный с повышением статуса депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками позволит законодателям в регионах оперативно владеть полной и достоверной информацией и эффективнее выполнять свою миссию. А это непосредственно затрагивает интересы граждан и в конечном итоге скажется позитивным образом», - прокомментировал тему Виктор Антонов.

Напомним, речь идет о так называемом «праве на приём в первоочередном порядке должностными лицами». Одновременно законопроект наделяет региональные законодательные собрания полномочиями заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти об их работе.

«Нам надо делать все для повышения эффективности представительских функций Государственной Думы. В этой связи нам важно, чтобы депутат по итогам приема граждан, встреч с людьми имел возможность обратиться к представителям исполнительной власти, обсудить решение вопросов, которые волнуют людей», - заявил Вячеслав Володин.

«Эффективное управление страной невозможно без отлаженного четкого взаимодействия законодательной власти и исполнительной. Это положительно скажется и на управлении страной в целом, поскольку основная практическая работа по реализации намеченного происходит именно в регионах», - считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Отметим, что подобная перспектива активно обсуждалась в стенах Государственной Думы как один из способов повышения эффективности работы депутатов на местах и встреч с избирателями, в том числе и в рамках региональных недель.