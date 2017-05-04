Футбольный турнир за кубок «Маленькие сердца» пройдёт в Пскове 13 мая

20:44, 04 мая 2017, ПАИ

Псковское областное отделение Российского Детского фонда приглашает всех любителей спорта на финал пятого футбольного турнира за кубок «Маленькие сердца», который пройдет 13 мая в Пскове на стадионе «747». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, мероприятие состоится в рамках социального проекта Фонда «Мяч дружбы», поддержанного международной социальной программой «Футбол во имя надежды» 2017 (Football for Hope, FIFA).

Цель проекта «Мяч дружбы» – через футбол изменить в положительную сторону жизнь детей и подростков региона, поддержать воспитанников интернатных учреждений, детей с разной степенью инвалидности, эмоциональными и поведенческими расстройствами, ребят из бедных семей. С марта 2017 года в школах-интернатах Псковской области (Опочецкого, Красногородского, Порховского районов) проходят тренировки по футболу.

11 мая на стадионе в Порхове участники футбольного турнира поборятся за выход в финал кубка. Всего в играх примет участие 16 команд в трех возрастных категориях. 13 мая у псковичей будет возможность не только увидеть, как ребята борятся за кубок победителей, но также и поучаствовать в работе интерактивных площадок.

Проект «Мяч дружбы», который, по мнению организаторов, поможет не только провести турнир среди детских учреждений, но и развить футбольные секции в школах-интернатах, получил высокую оценку у экспертов FIFA. Он стал одним из четырех российских проектов-участников международной социальной программы «Футбол во имя надежды».

Напомним, что в 2013 году благодаря инициативе австрийских партнеров Детского фонда – благотворительной организации «Маленькие сердца» в Псковской области зародилась традиция футбольного турнира для воспитанников детских интернатных учреждений.