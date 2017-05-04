11 преступлений выявлены в ходе операции «Дети России – 2017» в Псковской области

20:05, 04 мая 2017, ПАИ

В Псковской области завершился первый этап Всероссийской комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2017», проводившийся в период с 17 по 26 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в ходе операции выявлены 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 174 административных правонарушения.

В профилактических мероприятиях приняли участие сотрудники органов МВД, Росгвардии, представители Государственного управления образования, Государственного управления здравоохранения, представители казачества, народных дружин, средств массовой информации. Проведены более 30 рейдов по местам досуга молодежи Псковской области, проверены 32 общежития, проведены обследования условий проживания несовершеннолетних в семьях, находящихся в социально-опасном положении (172 семьи, состоящих на различных видах профилактического учёта).

В период операции сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков, подразделений по делам несовершеннолетних, специалисты Госкомитета Псковской области по здравоохранению, психиатры-наркологи провели 77 лекций и 594 беседы о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ для 1300 учащихся общеобразовательных школ, 990 студентов учреждений начального и среднего профессионального образования и 230 воспитанников социальных приютов для детей и подростков.

Управление по контролю за оборотом наркотиков совместно с ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» и МОМВД России «Печорский» организовало обучающий семинар для педагогов Печорского района, сотрудников социальной защиты населения, специалистов по работе с молодежью района по теме «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной и молодежной среде», а также обучающий урок для наставников проекта «Волонтерское наставничество».

В ходе операции Управление по контролю за оборотом наркотиков совместно с федеральным проектом «Трезвая Россия» по Псковской области и Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов организовали круглый стол на тему «Проблема наркомании в молодежной среде». Главной темой встречи стало обсуждение фильма о жителях области, жизнь которых была связана с употреблением наркотиков. В круглом столе приняли участие представители ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики», регионального отделения Российского движения школьников, студенты ПсковГУ и Псковского филиала Академии ФСИН России. Единогласным решением участники пришли к выводу, что данный фильм может быть рекомендован для показа студентам и родителям в целях профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также сотрудники УМВД России по городу Пскову совместно с активистами «Трезвой России» в рамках операции провели ряд мероприятий, направленных на популяризацию норм здорового образа жизни. В 6 школах города 300 учащихся 8-11 классов посетили профилактические уроки.

В ходе операции 35 несовершеннолетних были доставлены на медицинское освидетельствование, из которых у 4 лиц установлено состояние наркотического опьянения, у 6 - состояние алкогольного опьянения. Несовершеннолетние поставлены на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних, сотрудники отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков и сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков на районном уровне проводят работу по установлению источников приобретения наркотических средств.