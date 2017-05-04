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Культура

Премьеру спектакля «Усвятские шлемоносцы» увидят псковичи 22 июня

22 июня на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Усвятские шлемоносцы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Небольшая по объему, но емкая по содержанию повесть Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы» - настоящий памятник русскому крестьянству, ставшему той народной армией, которая остановила врага и победила в страшной войне. Она связана с традициями былинного эпоса и русской воинской повести. От «Слова о полку Игореве» до «Войны и мира» русская литература пронесла через века священный образ Родины и думы о ее судьбе.

Этот спектакль не о войне. Он о том, как сама весть о войне пришла в старинное русское село, и как люди мучительно привыкали к мысли, что нужно оставить свои пашни, сенокос, поле, своих близких, брать в руки оружие и идти на защиту родной земли. Спектакль прослеживает психологическое перевоплощение миролюбивого человека, которому само слово «война» надо еще осознать, привыкнуть к нему, как к ношению шлема.

Это сказ о достоинстве русского человека, вынужденного стать солдатом, шлемоносцем. События, которые происходят на сцене пробуждают самосознание, открывают генетическую память глубинных истоков, которые сплачивают нацию, без которых мы ничто.

Премьерные показы постановки состоятся 21 и 22 июня. Спектакль предназначен для аудитории старше 12 лет. Билеты уже поступили в продажу, их можно приобрести онлайн на сайте или в кассе театра на улице Пушкина, 13.

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