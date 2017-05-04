Праздничный концерт для фронтовиков устроили ученики Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова

21:57, 04 мая 2017, ПАИ

Ученики Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова поздравили участников Великой Отечественной войны, находящихся в госпитале ветеранов, с Днем Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, дети организовали для фронтовиков праздничный концерт в зале лечебного учреждения, а в палатах поздравили тех ветеранов, чье состояние здоровья не позволило присутствовать на празднике.

Проректор Свято-Тихоновской православной гимназии, депутат Псковской городской Думы Евгения Иванова рассказала, что посещения госпиталя ветеранов учениками гимназии уже стали доброй традицией: «Для наших ребят это важное событие с точки зрения патриотического и нравственного воспитания. Дети с усердием и волнением готовят концерт в благодарность ветеранам за Великую Победу. Не описать словами, насколько трогательно и тепло встречают учеников пациенты госпиталя».

Евгения Иванова отметила, что уже три года в стенах гимназии «урок мужества» для детей проводит ветеран Великой Отечественной войны Евгений Ильин. Он делится с ребятами воспоминаниями о фронтовых годах. В благодарность за беседу ветеран получает от учеников и руководства учреждения слова поздравлений с Днем Победы и цветы.