0
22:10
Армирование плиты перекрытия путепровода завершается в Великих Луках
20:55
Выставки, митинги и концерт запланированы в Пскове 5 мая
18:20
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)
17:11
Оружие Победы
16:36
Шашлык и люля-кебаб приготовили на мастер-классе конкурсантки «Миссис Псков 2017»
16:09
Опубликованы первые итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды»
15:08
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
Еще новости
Общество

Праздничный концерт для фронтовиков устроили ученики Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова

Ученики Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова поздравили участников Великой Отечественной войны, находящихся в госпитале ветеранов, с Днем Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, дети организовали для фронтовиков праздничный концерт в зале лечебного учреждения, а в палатах поздравили тех ветеранов, чье состояние здоровья не позволило присутствовать на празднике.

Проректор Свято-Тихоновской православной гимназии, депутат Псковской городской Думы Евгения Иванова рассказала, что посещения госпиталя ветеранов учениками гимназии уже стали доброй традицией: «Для наших ребят это важное событие с точки зрения патриотического и нравственного воспитания. Дети с усердием и волнением готовят концерт в благодарность ветеранам за Великую Победу. Не описать словами, насколько трогательно и тепло встречают учеников пациенты госпиталя».

Евгения Иванова отметила, что уже три года в стенах гимназии «урок мужества» для детей проводит ветеран Великой Отечественной войны Евгений Ильин. Он делится с ребятами воспоминаниями о фронтовых годах. В благодарность за беседу ветеран получает от учеников и руководства учреждения слова поздравлений с Днем Победы и цветы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Армирование плиты перекрытия путепровода завершается в Великих Луках
04 мая 2017
Армирование плиты перекрытия путепровода завершается в Великих Луках 3
Выставки, митинги и концерт запланированы в Пскове 5 мая
04 мая 2017
Выставки, митинги и концерт запланированы в Пскове 5 мая
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)
04 мая 2017
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)
Шашлык и люля-кебаб приготовили на мастер-классе конкурсантки «Миссис Псков 2017»
04 мая 2017
Шашлык и люля-кебаб приготовили на мастер-классе конкурсантки «Миссис Псков 2017»
Опубликованы первые итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды»
04 мая 2017
Опубликованы первые итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды»
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
04 мая 2017
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая 1
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
04 мая 2017
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
04 мая 2017
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове

Идет загрузка...