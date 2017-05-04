Мероприятия к Дню Победы начались в микрорайонах Пскова

22:36, 04 мая 2017, ПАИ

В микрорайонах города Пскова начались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 4 мая в библиотеках «Диалог» и «Общественный центр микрорайона «Псковкирпич» прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов поздравил жителей микрорайонов с приближающимся праздником и пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия.

В этот день для ветеранов звучали песни военных лет. Ученики школы № 16 выступили с творческими номерами.