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Общество

Мероприятия к Дню Победы начались в микрорайонах Пскова

В микрорайонах города Пскова начались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 4 мая в библиотеках «Диалог» и «Общественный центр микрорайона «Псковкирпич» прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов поздравил жителей микрорайонов с приближающимся праздником и пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия.

В этот день для ветеранов звучали песни военных лет. Ученики школы № 16 выступили с творческими номерами.

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