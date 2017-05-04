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Спорт

В мини-футбол сыграли сотрудники псковского МЧС с командой воинской части

4 мая состоялась очередная игра по мини-футболу в рамках первенства Псковского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо». На поле встретились команды Главного управления МЧС России по Псковской области и воинской части № 499911, сообщили Псковскому агентству информаци в пресс-службе управления. 

На данном этапе матчи проходят за право выйти из своей группы. 2 мая сотрудники МЧС сыграли с командой Управления ФСБ России по Псковской области, в которой последняя одержала победу. Сегодняшняя встреча с командой воинской части завершилась вничью со счётом 1:1.

Решающая игра за право выйти из группы состоится 5 мая. На поле встретятся команды Главного управления МЧС России по Псковской области и УМВД России по Псковской области.

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