В мини-футбол сыграли сотрудники псковского МЧС с командой воинской части

21:44, 04 мая 2017, ПАИ

4 мая состоялась очередная игра по мини-футболу в рамках первенства Псковского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо». На поле встретились команды Главного управления МЧС России по Псковской области и воинской части № 499911, сообщили Псковскому агентству информаци в пресс-службе управления.

На данном этапе матчи проходят за право выйти из своей группы. 2 мая сотрудники МЧС сыграли с командой Управления ФСБ России по Псковской области, в которой последняя одержала победу. Сегодняшняя встреча с командой воинской части завершилась вничью со счётом 1:1.

Решающая игра за право выйти из группы состоится 5 мая. На поле встретятся команды Главного управления МЧС России по Псковской области и УМВД России по Псковской области.