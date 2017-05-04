Островские деревни посетили сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС

21:24, 04 мая 2017, ПАИ

4 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели в жилом секторе деревень Рубилово и Заньково Островского района профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в мероприятии также приняли участие участковый уполномоченный полиции и заведующий отделом МП «Редакция газеты «Островские вести».

В ходе рейда были проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктированы 14 человек, распространены 20 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах и на прилегающих территориях. В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Также жители деревень узнали о том, что на территории области с 24 марта установлен пожароопасный период, об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в весенний пожароопасный период.