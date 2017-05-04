Рукавное хозяйство проверено в пожарно-спасательных частях Пскова

22:23, 04 мая 2017, ПАИ

4 мая в Пскове прошёл строевой смотр подразделений ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, смотр направлен на повышение боеготовности подразделений Государственной противопожарной службы, совершенствование материально-технической базы, приведение ее в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, улучшение условий несения службы личным составом дежурных караулов.

В ходе строевых смотров проверяется состояние техники, пожарно-технического вооружения, приборов связи, рукавного хозяйства, состояние газодымозащитной службы, содержание помещений и территории, а также знание личным составом должностных обязанностей и нормативных документов, выполнение им нормативов по пожарно-строевой подготовке, ведение документации службы и подготовки, организация работы по созданию и развитию добровольной пожарной охраны.

Каждое направление строевого смотра рассматривается по установленным критериям и оценивается по бальной системе, что влияет на итоговую оценку в целом. Строевые смотры прошли в пожарно-спасательных частях города Пскова (ПСЧ-1,2 и 3).

В МЧС отметили, что подобные мероприятия способствуют повышению строевой культуры и выучки, помогают укреплению дисциплины, организованности и уставного порядка в подразделениях.