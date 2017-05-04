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Общество

Перенос коммуникаций продолжается на месте строительства Северного обхода Пскова

На участках строительства Северного обхода и транспортной развязки Псков - Гдов продолжается устройство земляного полотна, перенос коммуникаций и монтаж гофрированных водопропускных труб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На строительной площадке по строительству моста через реку Великую на опоре № 1 выполняются работы по армированию устоя. На опоре № 2 завершена забивка 96 свай, ведётся подготовка к устройству ростверка опоры. Завершается возведение временной эстакады для последующего строительства опоры №3.

На площадке строительства путепровода на ПК56+63, в районе деревни Заровенье, выполнено армирование и монтаж опалубки для устройства ростверка опоры №2.

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