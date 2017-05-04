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Общество

Армирование плиты перекрытия путепровода завершается в Великих Луках

В городе Великие Луки продолжается строительство автодорожного путепровода через железную дорогу. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по траснпорту, в настоящее время завершается армирование плиты перекрытия путепровода тоннельного типа, а также откосных крыльев тоннеля с последующим бетонированием.

Выполняется гидроизоляция подпорных стен основного путепровода, устраиваются деформационные швы между секциями монолитных стен, производится устройство шапочного бруса.

Также продолжается сборка металлоконструкций пролетного строения на стапеле, для последующего выполнения очередного этапа надвижки. Осуществляется перенос коммуникаций.

Строительство ведется согласно графику производства работ.

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