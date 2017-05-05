Международный день борьбы за права инвалидов отмечается 5 мая

09:15, 05 мая 2017, ПАИ

5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. Как сообщает calend.ru, свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными.

13 декабря 2006 года в Нью-Йорке была открыта для подписания Конвенция о правах инвалидов ООН - один из первых всесторонних договоров в области прав человека XXI века. Она вступила в силу 3 мая 2008 года после ратификации ее 50 государствами и направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. Россия подписала Конвенцию в 2008 году, а 3 мая 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о ее ратификации, что создало дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов в нашей стране.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей во всем мире имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения земного шара. Более 100 миллионов инвалидов — дети. Причем показатели инвалидности растут, это связано со старением населения и ростом хронических заболеваний. По официальным статистическим данным на 1 января 2016 года количество инвалидов в России приближается к 13 миллионам. Ежегодно инвалидами становятся более 700 тысяч человек.

Напомним, что Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря.