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Общество

Водолазы и шифровальщики отмечают сегодня профессиональный праздник

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Как сообщает calend.ru, в этот день в 1882 году в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа, которая должна готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».

Также сегодня свой профессиональный праздник — День шифровальщика — отмечает Криптографическая служба России. В переводе с древнегреческого «криптография» означает «тайнопись». Еще до введения в обиход данного понятия человек пользовался сокрытием информации с помощью доступных для своего времени способов, например, во времена правления династии египетских фараонов применялся довольно своеобразный метод передачи тайного письма. В качестве носителя информации выбирался раб, точнее, его голова, которую брили наголо и водостойкой растительной краской наносили текст сообщения. Когда волосы отрастали, его отправляли к адресату. После того, как раб-носитель информации добирался по назначению, волосы снова сбривали и читали нанесенный текст. Для удобства обработки голову предварительно снимали с плеч. Главными недостатками данного метода являлись слабая оперативность передачи сообщений и большая ненадежность, ведь в процессе путешествия носитель сообщения мог быть убит, заболеть или сбежать.

Новый импульс в развитии шифровального дела был дан в связи с появлением проводного телеграфа и изобретением радио. 5 мая 1921 года была создана служба, обеспечивающая с помощью шифровальных (криптографических) средств защиту информации в информационно-телекоммуникационных системах и системах специальной связи в Российской Федерации и ее учреждениях за рубежом.

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