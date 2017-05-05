Акушерок чествуют в мире 5 мая

10:49, 05 мая 2017, ПАИ

5 мая отмечается Международный день акушерки. Как сообщает calend.ru, идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах, в том числе и в России.

Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. В рамках акций, проводимых в этот день по всему миру, акушерки организуют уличные шествия, устанавливают палатки в общественных местах, где проводят бесплатные консультации и предоставляют всем желающим информацию, касающуюся их деятельности. Они также организуют встречи, семинары и конференции, делятся опытом и рассказывают о новых достижениях в своей отрасли, награждают отдельных представителей профессии или целые коллективы акушерок. В странах, где акушерство хорошо развито, собирают деньги, чтобы помочь коллегам за границей (например, средства идут на покупку велосипедов для акушерок, работающих в отдаленных районах, на спонсирование посещений важных для акушерок мероприятий и так далее). Некоторые акушерки просто собираются вместе, чтобы пообщаться в неофициальной обстановке и отдохнуть в кругу коллег.