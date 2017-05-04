Митинг на братском захоронении «Высокое» провели школьники в Дедовичском районе

22:46, 04 мая 2017, ПАИ

Активисты Российского движения школьников из Струг Красных приняли участие в областной культурно-патриотической акции для детей и подростков «Воинский подвиг глазами детей», которая состоялась 28 апреля в посёлке Дедовичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в отделении Российского движения школьников по Псковской области, мероприятие было приурочено к 75-летию образования партизанского движения на территории Дедовичского района. Основными мероприятиями программы дня стали митинг на братском захоронении «Высокое», спортивно-игровые состязания, областной фестиваль творчества молодежи.

В рамках акции активисты Российского движения школьников организовали автопробег по маршруту Струги Красные — Дедовичи - пути передвижения 2-й Ленинградской партизанской бригады в 1943 году. Напомним, что Дедовичский район был центром Партизанского края. Он служил военной, политической, экономической и территориальной базой, необходимой для борьбы с врагами. Он стал «боевым университетом», в котором зрели кадры партизан для многих бригад и отрядов. Так, в 1943 году 2-ЛП бригада имени Васильева дислоцировалась из Дедовичей в Стругокрасненский район, где был создан Партизанский край.

Свой отряд ребята из Российского движения школьников назвали «Высота» в честь подвигов, которые совершали герои Великой Отечественной войны на безымянной высоте, а также в память о десантниках 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й дивизии, погибших в бою на высоте 776 в Аргунском ущелье под Улус-Кертом.

Команда в составе Артура Юртова, Артёма Грачева, Владимира Леонтьева, Сергея Пухова, Петра Романюка, Владимира Акимова, Данилы Крапивкина, Игоря Макокина приняла участие в спортивно-игровых состязаниях «Псковские витязи». Ребята успешно справились со всеми испытаниями, а командир отряда Артур Юртов занял 3 место в индивидуальных соревнованиях «Сто пудово» в поднятии гири весом 16 кг. Судья зафиксировал у него 91 «рывок» одной рукой без перехвата.

В ходе акции представители 20 районов Псковской области возложили цветы и венки к памятнику, установленному на берегу реки Шелони в честь воинов Красной армии и партизан, павших в боях за Родину.

Как отметила педагог-организатор, помощник по организации деятельности Российского движения школьников в Стругокрасненской школе Ольга Епифанова, главной целью мероприятия было воспитание у подростков чувства патриотизма, долга, ответственности и гордости за Отечество. "Ребята очень ответственно отнеслись к пониманию целей и задач форума. Опыт данного мероприятия мы обязательно используем для организации и проведения областного молодежного форума, который в очередной раз состоится в сентябре в Сороковом бору Стругокрасненского района. Этого форума каждый год ждем не только мы — организаторы, но и школьники. Нынешнему поколению важно знать героическое прошлое своей малой Родины, там самым воспитывая в себе настоящего гражданина и патриота России», - добавила Ольга Епифанова.