Учащиеся из Локни и Новосокольников победили в межмуниципальном этапе «Президентских спортивных игр»
Учащиеся Локнянской и Новосокольнической средних школ стали победителями межмуниципального этапа областных спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
4 мая соревнования прошли в Порхове, в них приняли участие 80 ребят. В итоге локнянская команда заняла первое место. Серебряными призерами стали представители школы № 1 города Порхова. Замкнули тройку лидеров учащиеся Пушкиногорской средней школы.
Днем ранее, 3 мая, состязания состоялись в Опочке, они собрали 60 юных спортсменов. Лучшими названы школьники из Новосокольников. На втором месте оказались учащиеся школы № 4 города Опочки. «Бронза» досталась команде Идрицкой средней школы (Себежский район).