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Происшествия

Два лесных пожара произошли в Псковской области 4 мая

4 мая в Псковской области произошли два лесных пожара, оба они ликвидированы. Как стало известно Псковскому агентству информации, общая площадь, которую прошёл огонь, составляет 0,11 га.

Оба пожара случились на территории Стругокрасненского района. Один из них недалеко от посёлка Струги Красные выявили около 11:15 и к 11:55 потушили. Второе возгорание было обнаружено рядом с Новой Деревней в 12:00, тушение заняло 55 минут.

Всего в этом году в регионе зафиксировали  9 лесных пожаров на площади 8,34 га, в 2016 году за этот же период возгораний зарегистрировано не было.

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