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Общество

Прокуратура потребовала установить ограждения пешеходных переходов у школы в Новосокольниках

В Новосокольниках прокуратура потребовала установить ограждения пешеходных переходов у образовательного учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 8.1.27 ГОСТа у пешеходных переходов, расположенных на перекрестках улиц Тихмянова и Партизанской и улиц Ленинской и Партизанской, являющихся подходом к средней школе, отсутствуют ограждения перильного типа.

«Неисполнение администрацией Новосокольнического района требований по установке пешеходных ограждений может повлечь причинение вреда жизни и здоровью учащихся образовательного учреждения», - отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании администрации муниципального образования организовать работы по установлению ограждений. Эти требования были удовлетворены, до 1 сентября работы должны быть проведены.

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