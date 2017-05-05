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Общество

Нарушения в содержании дорог обнаружила прокуратура в Пушкиногорском районе

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности ЗАО ДСУ «Пушкиногорский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в содержании автомобильных дорог, установлено нарушение государственных стандартов ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 50597-93. Так, дорожное покрытие на участке автодороги (0+660) по улице Льнозаводской в Пушкинских Горах имеет просадки, выбоины, неровности, в связи с чем не обеспечивается  безопасный и удобный проезд автомобилей с установленными скоростями  и нагрузками.

Кроме того, на дорогах муниципального значения Пушкиногорского района надзорное ведомство не нашло дорожных знаков 2.4 «Уступите дорогу», 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

В этой связи прокуратура внесла в адрес директора ЗАО ДСУ «Пушкиногорский» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

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