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«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
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Общество

«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове

В рамках фестиваля «Другое искусство», который будет проходить в Пскове с 17 по 20 мая, состоятся  два концерта – «Воздух-джаз» и Гала-концерт на закрытии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

19 мая в 18:00 на поляне, расположенной на улице Яна Райниса, дом 56 (Корытово) состоится «Воздух-джаз» - традиционный уличный концерт, в котором принимают участие известные коллективы, ученики Центра лечебной педагогики, жители и гости города.  В программе - выступления джаз-бенда из Санкт-Петербурга «Шанс-он Мануш», коллектива Аркадия Галковского, джаз-дивы Беате Тайссен из Германии и учеников псковского ЦЛП. Вход на мероприятие свободный.

Завершает фестиваль «Другое искусство» гала-концерт, который состоится 20 мая в 19:00 в БКЗ филармонии. В этот раз гостей фестиваля ждет выступление группы «Маша и медведи». Вместе с рок-группой на одну сцену выйдут музыканты из Финляндии Resonaari, которые исполнят несколько композиций. Вход на концерт также бесплатный, но по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе БКЗ с 5 мая.

Полная программа фестиваля «Другое искусство» размещена на сайте Театрально-концертной дирекции. 

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