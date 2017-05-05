Встреча «Уходили в поход партизаны» пройдет в Пскове 5 мая

10:27, 05 мая 2017, ПАИ

5 мая в 16:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а) в Пскове состоится мероприятие «Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

С приветственным словом к собравшимся обратится заместитель председателя Совета ветеранов города Пскова Вера Нечаева. Затем пройдет встреча с членом регионального отделения Союза краеведов России Николаем Никитенко, редактором книги «Солдаты Победы», автором книг о партизанском движении на Псковщине «Партизанские комбриги. Люди и судьбы» (2000), «Место действия - тыл врага» (2003), «Партизанские комиссары: Люди и судьбы» (2013).

Кроме того, псковичи смогут ознакомиться с выставкой военной атрибутики из коллекции Военно-исторического клуба «Кольчуга», книжно-иллюстративной выставкой «Братский партизанский край».

Также прозвучат музыкальные поздравления с наступающим Днем Победы от студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Завершится мероприятие праздничным чаепитием.