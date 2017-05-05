Приемам рукопашного боя научили псковских школьников бойцы Росгвардии

10:13, 05 мая 2017, ПАИ

Бойцы СОБРа отдела Росгвардии по Псковской области показали школьникам из Пскова и Невельского района приёмы рукопашного боя, элементы штурма и высотной подготовки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале мероприятия перед гостями выступил командир отряда полковник полиции Алексей Холодков. Он рассказал об истории отряда и назначении специальных подразделений Росгвардии.

«Затем наступила активная часть мероприятия. Перед ребятами развернулась картина настоящего задержания вооруженных преступников. Учащиеся с неподдельным интересом наблюдали за действиями бойцов отряда», - отметили в пресс-службе.

После показательных выступлений все желающие смогли посмотреть на оружие, которое используют бойцы спецподразделения и подержать в руках все представленные образцы. «У стенда сразу выстроилась очередь из желающих, ведь настоящее оружие ребята в большинстве своем видели только по телевизору», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для бойцов СОБР, так и для представителей учебных заведений Пскова и области.