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Общество

Приемам рукопашного боя научили псковских школьников бойцы Росгвардии

Бойцы СОБРа отдела Росгвардии по Псковской области показали школьникам из Пскова и Невельского района приёмы рукопашного боя, элементы штурма и высотной подготовки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале мероприятия перед гостями выступил командир отряда полковник полиции Алексей Холодков. Он рассказал об истории отряда и назначении специальных подразделений Росгвардии.

«Затем наступила активная часть мероприятия. Перед ребятами развернулась картина настоящего задержания вооруженных преступников. Учащиеся с неподдельным интересом наблюдали за действиями бойцов отряда», - отметили в пресс-службе.

После показательных выступлений все желающие смогли посмотреть на оружие, которое используют бойцы спецподразделения и подержать в руках все представленные образцы.  «У стенда сразу выстроилась очередь из желающих, ведь настоящее оружие ребята в большинстве своем видели только по телевизору», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для бойцов СОБР, так и для представителей учебных заведений Пскова и области.

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