Иеромонах Фома назначен викарным епископом Псковской епархии

09:54, 05 мая 2017, ПАИ

4 мая на заседании священного синода Русской православной церкви (РПЦ) был рассмотрен рапорт митрополита Псковского и Порховского Евсевия о назначении ему викарного епископа. Как сообщает официальный сайт Московского патриархата РПЦ, синод постановил викарием Псковской епархии с титулом «Гдовский» избрать иеромонаха Фому (Демчука), насельника Донского ставропигиального монастыря города Москвы.

Место наречения и хиротонии иеромонаха Фомы (Демчука) в епископа, по возведении его в сан архимандрита, участники заседания оставили на благоусмотрение патриарха Кирилла.