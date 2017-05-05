0
15:08
#БегусПсковом
14:41
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
14:31
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
13:04
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
13:02
Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым
11:59
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
11:14
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
Еще новости
Общество

Иеромонах Фома назначен викарным епископом Псковской епархии

4 мая на заседании священного синода Русской православной церкви (РПЦ) был рассмотрен рапорт митрополита Псковского и Порховского Евсевия о назначении ему викарного епископа. Как сообщает официальный сайт Московского патриархата РПЦ, синод постановил викарием Псковской епархии с титулом «Гдовский» избрать иеромонаха Фому (Демчука), насельника Донского ставропигиального монастыря города Москвы.

Иеромонах Фома (слева) и митрополит Евсевий

Место наречения и хиротонии иеромонаха Фомы (Демчука) в епископа, по возведении его в сан архимандрита, участники заседания оставили на благоусмотрение патриарха Кирилла.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
05 мая 2017
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
05 мая 2017
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
05 мая 2017
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым
05 мая 2017
Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым 3
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
05 мая 2017
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса 3
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
05 мая 2017
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
Компания «ДСК» объявила уникальную акцию
05 мая 2017
Компания «ДСК» объявила уникальную акцию 1
Иеромонах Фома назначен викарным епископом Псковской епархии
05 мая 2017
Иеромонах Фома назначен викарным епископом Псковской епархии

Идет загрузка...