Более 7,9 тысяч псковских ветеранов получают по линии ПФР пенсии и другие соцвыплаты

10:02, 05 мая 2017, ПАИ

7 тысяч 918 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области, получают по линии Пенсионного фонда России пенсии и другие социальные выплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по региону.

Из общего числа ветеранов в области проживают 1 тысяча 69 инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 356 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 6 тысяч 431 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны; 62 бывших совершеннолетних узников.

Как пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с действующим законодательством имеют особенности в пенсионном обеспечении: «Так, две пенсии – страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению получают инвалиды, участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность. Также две пенсии получают и вдовы погибших на фронте воинов, не вступившие в повторный брак».

Средний размер пенсий у инвалидов Великой отечественной войны –32 тыс. 30 рублей и участников Великой Отечественной войны – 32 тыс. 209 рублей.

Наталья Мельникова также отметила, что в дополнение к пенсионному обеспечению отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО). Величина ДЕМО зависит от категории, к которой относится ветеран – 500 и 1000 рублей.

Все пенсии и социальные выплаты ПФР перечисляет вовремя и в полном объеме, подчеркнула она.