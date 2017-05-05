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За незаконное получение 2 млн рублей будут судить экс-главврача Псковской областной детской больницы

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГБУЗ Псковской области «Детская областная больница». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере), сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2013-2015 годах обвиняемая, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в нарушение установленного порядка издавала приказы, на основании которых из фонда оплаты труда незаконно осуществляла себе выплаты стимулирующего характера. В результате ее действий учреждению причинен ущерб на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемой – одну из квартир в престижном районе Пскова, был наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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