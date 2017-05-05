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19,5 лет в колонии проведет бомж, изнасиловавший девочку в Псковском районе

Приговором Псковского районного суда лицу без определенного места жительства, 41-летний уроженцу Нижнего Новгорода признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132, пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и изнасилование). Об этом Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что 26 июня 2016 года мужчина, находясь в деревне Дуброво Псковского района, предварительно напоив, а затем применив силу, надругался над беззащитной девочкой.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста на срок 16 лет. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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