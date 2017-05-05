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Общество

В мае 88 псковичей-долгожителей получат персональные поздравления от президента

В Псковской области 88 долгожителей отметят в мае 90-летние и 95-летние юбилеи. Все они получат персональные поздравления от президента России Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по региону.

По информации отдела социальных выплат областного Отделения ПФР, 90-летие отпразднуют 72 пенсионера из Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Островского, Опочецкого, Псковского, Порховского, Невельского, Новоржевского, Усвятского районов. 95 лет исполнится 16 жителям региона, проживающим в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Красногородском, Куньинском, Новоржевском, Невельском, Островском, Опочецком, Порховском, Пыталовском, Плюсском, Стругокрасненском, Себежском районах. Большинство среди майских юбиляров составляют женщины – их 76 человек.

Ранее Отделение ПФР сообщало, что в связи с празднованием 72-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками 14 тысяч 471 ветеран Великой Отечественной войны также получит поздравления от главы государства с Днем Победы. Информация для поздравлений Отделение ПФР предоставляет в администрацию президента из регионального сегмента общегосударственной базы данных «Ветераны», в которой отражены сведения о ныне здравствующих ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны, а также тружениках тыла, проживающих в Псковской области.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» 8-800-775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».

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