0
15:08
#БегусПсковом
14:41
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
14:31
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
13:04
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
13:02
Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым
11:59
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
11:14
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
Еще новости
Общество

Праздник в честь Дня Победы прошел в Псковском филиале Академии ФСИН

В Псковском филиале Академии ФСИН России прошли мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Фото пресс-службы УФСИН РФ по Псковской области

В торжественной церемонии приняли участие представители областной администрации, силовых ведомств региона, ветераны войны и УИС, личные составы УФСИН и Псковского филиала Академии ФСИН, дети сотрудников, учащиеся школ, воспитанники Детской деревни-SOS, военно-патриотического клуба «Зубренок».

Перед участниками с приветственными словами выступили начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Михаил Дьяков, начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, ветеран Великой Отечественной войны – легендарный летчик Дмитрий Ваулин.

Официальная часть продолжилась минутой молчания в память о тех, кто погиб, исполняя свой служебной долг, и возложением гирлянды Славы к памятному знаку, расположенному на территории филиала, а также выступлением группы почетного караула Псковского филиала Академии ФСИН России и торжественным парадом.

Фото пресс-службы УФСИН РФ по Псковской области

Далее праздничные мероприятия развернулись на разных площадках образовательной организации. Собравшиеся смогли посмотреть концертную программу, посетить выставку оружия, принять участие в конкурсе рисунков и историческом квесте. Также работала полевая кухня, где всех желающих накормили солдатской кашей, было организовано чаепитие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
05 мая 2017
Более 70 тысяч сеянцев хвойных деревьев высадят в Псковской области в мае
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
05 мая 2017
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
05 мая 2017
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым
05 мая 2017
Андрей Турчак встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым 3
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
05 мая 2017
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса 3
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
05 мая 2017
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
Компания «ДСК» объявила уникальную акцию
05 мая 2017
Компания «ДСК» объявила уникальную акцию 1
Иеромонах Фома назначен викарным епископом Псковской епархии
05 мая 2017
Иеромонах Фома назначен викарным епископом Псковской епархии

Идет загрузка...