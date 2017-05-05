Праздник в честь Дня Победы прошел в Псковском филиале Академии ФСИН

11:34, 05 мая 2017, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России прошли мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

В торжественной церемонии приняли участие представители областной администрации, силовых ведомств региона, ветераны войны и УИС, личные составы УФСИН и Псковского филиала Академии ФСИН, дети сотрудников, учащиеся школ, воспитанники Детской деревни-SOS, военно-патриотического клуба «Зубренок».

Перед участниками с приветственными словами выступили начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Михаил Дьяков, начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, ветеран Великой Отечественной войны – легендарный летчик Дмитрий Ваулин.

Официальная часть продолжилась минутой молчания в память о тех, кто погиб, исполняя свой служебной долг, и возложением гирлянды Славы к памятному знаку, расположенному на территории филиала, а также выступлением группы почетного караула Псковского филиала Академии ФСИН России и торжественным парадом.

Далее праздничные мероприятия развернулись на разных площадках образовательной организации. Собравшиеся смогли посмотреть концертную программу, посетить выставку оружия, принять участие в конкурсе рисунков и историческом квесте. Также работала полевая кухня, где всех желающих накормили солдатской кашей, было организовано чаепитие.