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В Пскове на Коммунальной в ДТП попали 2 автобуса, КАМАЗ и легковой автомобиль

Сегодня утром, 5 мая около 9:30, в Пскове на улице Коммунальной возле конечной остановки городских автобусов произошло крупное ДТП. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по предварительным данным столкнулись 2 автобуса - ПАЗ и МАЗ маршрута №14, КАМАЗ и легковой автомобиль.

Движение по улице Коммунальной затруднено: свободна одна полоса для проезда от Печорской в сторону Рокоссовского. Движущийся в сторону центра транспорт объезжает затор через автобусную стоянку.

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