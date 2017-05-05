В Пскове на Коммунальной в ДТП попали 2 автобуса, КАМАЗ и легковой автомобиль

10:31, 05 мая 2017, ПАИ

Сегодня утром, 5 мая около 9:30, в Пскове на улице Коммунальной возле конечной остановки городских автобусов произошло крупное ДТП. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по предварительным данным столкнулись 2 автобуса - ПАЗ и МАЗ маршрута №14, КАМАЗ и легковой автомобиль.

Движение по улице Коммунальной затруднено: свободна одна полоса для проезда от Печорской в сторону Рокоссовского. Движущийся в сторону центра транспорт объезжает затор через автобусную стоянку.