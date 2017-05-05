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Общество

«Зеленые уроки» организует для учителей Пскова «Комсомольская правда»

«Комсомольская правда» в Пскове организует серию экскурсий на предприятия для учителей географии, биологии и химии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты.

Проект получил название «Зеленые уроки». Посетить педагогам предлагается предприятия, которые ответственно относятся к вопросам экологии и охраны окружающей среды.

Первая поездка запланирована на 18 мая. Учителя отправятся на мусороперерабатывающий завод ООО «АСПО». А экскурсию для них проведет лично руководитель предприятия Андрей Лукьянов.

Записаться для участия в «Зеленых уроках» можно в редакции по телефону (8112) 573997.

Все участники получат материалы, которые могут пригодиться для разработки уроков по темам экология и охрана окружающей среды.

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