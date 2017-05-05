Суд заставил жительницу Псковского района определить доли детей в приобретенной квартире

10:43, 05 мая 2017, ПАИ

По требованию прокурора Псковского района суд обязал жительницу муниципалитета оформить право общей долевой собственности в приобретённой квартире на её несовершеннолетних детей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, в судебном заседании установлено, что гражданка имеет двух несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 6 лет. При рождении второго ребенка ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Желая им воспользоваться для улучшения жилищных условий, женщина заключила договор целевого займа для последующего приобретения жилого дома, расположенного на территории района, согласно заключенному договору купли-продажи.

По условиям этого документа жилое помещение перешло в ее собственность. При этом псковичка обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и направлении его на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 тыс. 26 рублей.

Помимо этого она предоставила нотариально заверенное обязательство об оформлении приобретаемого жилого помещения в общую собственность себя, супруга и несовершеннолетних детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

УПФ РФ в Пскове и Псковском районе ее заявление удовлетворили, принято решение о включении средств (части средств) материнского (семейного) капитала в заявку на их перевод из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ.

Однако в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения женщина не перевела его в общую собственность с супругом и детьми.

Исковое заявление прокуратуры об обязании гражданки оформить право общей долевой собственности в приобретённой квартире на её несовершеннолетних детей, суд удовлетворил.