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Общество

Компания «ДСК» объявила уникальную акцию

ЗАО «ДСК» проводит уникальную акцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

10, 11 и 12 мая застройщик будет продавать однокомнатную квартиру в новостройке по небывалой цене — 1 млн рублей. Квартира находится по адресу: Крестки, дом № 7.

Информацию об организаторе акции, правилах ее  проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефону 72-30-92 и на сайте www.dskpsk.ru. На этом портале также можно ознакомиться с проектной декларацией.

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