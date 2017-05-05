Компания «ДСК» объявила уникальную акцию
ЗАО «ДСК» проводит уникальную акцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.
10, 11 и 12 мая застройщик будет продавать однокомнатную квартиру в новостройке по небывалой цене — 1 млн рублей. Квартира находится по адресу: Крестки, дом № 7.
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефону 72-30-92 и на сайте www.dskpsk.ru. На этом портале также можно ознакомиться с проектной декларацией.