За кубок «Маленькие сердца» поборются юные футболисты в Пскове

13:12, 05 мая 2017, ПАИ

Псковский Детский фонд организует финальные игры по футболу среди воспитанников школ-интернатов и центров специального образования Псковской области за кубок «Маленькие сердца». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Соревнования проводятся в рамках социального проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы», который получил высокую оценку экспертов FIFA и стал одним из четырех проектов, поддержанных в России в 2017 году в рамках международной социальной программы «Футбол во имя надежды» 2017 (Football for Hope, FIFA).

Мероприятие состоится 13 мая в 11:00 на территории стадиона «747», расположенного на улице Яна Фабрициуса, 18 в Пскове.