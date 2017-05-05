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Спорт

За кубок «Маленькие сердца» поборются юные футболисты в Пскове

Псковский Детский фонд организует финальные игры по футболу среди воспитанников школ-интернатов и центров специального образования Псковской области за кубок «Маленькие сердца». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Соревнования проводятся в рамках социального проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы», который получил высокую оценку экспертов FIFA и стал одним из четырех проектов, поддержанных в России в 2017 году в рамках международной социальной программы «Футбол во имя надежды» 2017 (Football for Hope, FIFA). 

Мероприятие состоится 13 мая в 11:00 на территории стадиона «747», расположенного на улице Яна Фабрициуса, 18 в Пскове.

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