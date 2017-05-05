Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета

11:12, 05 мая 2017, ПАИ

Нарушения, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГБУЗ Псковской области «Детская областная больница», были выявлены в ходе ведомственного контроля Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель комитета Игорь Потапов. По информации ПАИ, о выявленных фактах было доложено губернатору Псковской области Андрею Турчаку, по его поручению материалы проверки были направлены в правоохранительные органы.

Напомним, сегодня, 5 мая, стало известно, что следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование в отношении бывшего главврача детской больницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2013-2015 годах обвиняемая, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в нарушение установленного порядка издавала приказы, на основании которых из фонда оплаты труда незаконно осуществляла себе выплаты стимулирующего характера. В результате ее действий учреждению причинен ущерб на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемой – одну из квартир в престижном районе Пскова, был наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.