В «Псковэнерго» дети напомнили своим родителям, что ждут их дома

11:21, 05 мая 2017, ПАИ

В Западных электрических сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» прошёл конкурс детского рисунка «Моё будущее – безопасность труда моих родителей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Мероприятие проходит второй год подряд и приурочено к началу массовых ремонтных работ, которые на всех электросетевых предприятиях страны традиционно стартуют в апреле. Итоги конкурса подводились 28 апреля, во Всемирный день охраны труда.

В творческом соревновании участвовали дети работников производственного отделения в возрасте от 5 до 12 лет. «Посредством языка художественных образов они стремились показать важность для них вопросов безопасности родителей, необходимость соблюдения ими на производстве правил охраны труда», - отметили в пресс-службе энергокомпании.

Копии рисунков в ближайшее время будут направлены во все районы электрических сетей для размещения на стендах производственных баз и в бригадных машинах. По мнению организаторов, это поможет лишний раз напомнить работникам предприятия, что их ждут дома, а значит, будет мотивировать каждого сотрудника ещё раз проверить, все ли требования техники безопасности он выполнил, чтобы вечером вернуться с работы живым и здоровым.

В преддверии Дня Победы в Опочке состоялось торжественное награждение победителей. Для изучения правил безопасного поведения вблизи электросетевых объектов ребятам была вручена тематическая печатная продукция от «Псковэнерго». Затем главный инженер Западных электрических сетей Юрий Мухин провел экскурсию для детей на диспетчерский пункт.