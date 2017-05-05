Делегация Псковской области во главе с губернатором прибыла с официальным визитом в Ригу

11:19, 05 мая 2017, ПАИ

В пятницу, 5 мая, официальная делегация Псковской области по главе с губернатором Андреем Турчаком находится с официальным визитом в Риге (Латвия). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в состав делегации вошли заместитель губернатора Сергей Перников, глава Пскова Иван Цецерский, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

Андрей Турчак и другие делегаты примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые проходят в эти дни в латвийской столице.

Визиты официальной делегации Псковской области в Латвию накануне Дня Победы традиционные. Руководители региона и города Пскова ездят в Латвию, чтобы почтить память советских воинов-освободителей Риги и Латвии и встретиться с ныне живущими ветеранами.