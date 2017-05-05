Андрей Турчак и Евгений Лукьянов продлили соглашение о взаимодействии Псковской области и Посольства РФ в Латвии

11:19, 05 мая 2017, ПАИ

Традиционный рабочий визит в Ригу официальной делегации Псковской области, которую возглавляет губернатор региона Андрей Турчак, начался со встречи с послом России в Латвии Евгением Лукьяновым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества.

По итогу встречи Андрей Турчак и Евгений Лукьянов подписали план совместных действий по развитию сотрудничества между администрацией Псковской области и Посольством России в Латвии на 2017 год.

Документ предполагает реализацию совместных мероприятий в области культуры, туризма, образования и воспитания молодежи, физической культуры и спорта, экономики, социальной защиты и экологии. В частности, планируется продолжить оказывать содействие в добровольном переселении в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и вести совместную работу ветеранскими организациями.

Аналогичные документы о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Посольством РФ в Латвии заключаются ежегодно уже на протяжении нескольких лет. В прошлом году в рамках реализации соглашения были организованы различные выставки и выступления творческих коллективов как в Псковской области, так и в Латвии, а также налажено сотрудничество студентов и преподавателей Псковского агротехнического колледжа с образовательными учреждениями Латвийской Республики для обмена знаниями и опытом. Кроме того, по программе содействия переселению соотечественников в прошлом году в Псковскую область из Латвии переехали 39 человек.