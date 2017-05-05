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Общество

Псковский курсант получил медаль участника всероссийского конкурса «Герои Великой Победы»

Псковский курсант Максим Иванов удостоен памятной медали участника Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Фото пресс-службы вуза

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» ежегодно проводят Российское военно-историческое общество, Министерство обороны РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».

В этом году около 6 тысяч молодых людей из всей России представили на конкурс литературные рассказы, очерки, стихотворения, произведения эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Более четырех тысяч работ прошли отборочный этап, в том числе рассказ курсанта Максима Иванова «Герои живут рядом», посвященный подвигу ветерана Великой Отечественной войны и уголовно-исполнительной системы Петру Ефимоичу Старовойту.

Тему рассказа о кавалере ордена Отечественной войны первой степени и двух орденов Славы второй и третьей степеней Петре Старовойте, награжденном также медалью «За отвагу», Максим Иванов выбрал не случайно: в Псковском филиале Академии ФСИН России проходила акция «Ветеран живет рядом», в рамках которой велась большая поисковая работа. «В 2015 году через архивы в документах курсант открыл для себя имя ветерана, после чего Петр Старовойт был желанным гостем в образовательной организации: проводил уроки мужества, принимал участие во всех торжественных мероприятиях Псковского филиала академии. 70-ю годовщину Великой Победы Петр Старовойт встретил в новом парадном кителе, сшитом для него курсантами. До 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны ветеран не дожил…» - рассказали в вузе.

Фото пресс-службы вуза

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» направлен на сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах; воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

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