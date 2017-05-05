Псковский курсант получил медаль участника всероссийского конкурса «Герои Великой Победы»

12:25, 05 мая 2017, ПАИ

Псковский курсант Максим Иванов удостоен памятной медали участника Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» ежегодно проводят Российское военно-историческое общество, Министерство обороны РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».

В этом году около 6 тысяч молодых людей из всей России представили на конкурс литературные рассказы, очерки, стихотворения, произведения эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Более четырех тысяч работ прошли отборочный этап, в том числе рассказ курсанта Максима Иванова «Герои живут рядом», посвященный подвигу ветерана Великой Отечественной войны и уголовно-исполнительной системы Петру Ефимоичу Старовойту.

Тему рассказа о кавалере ордена Отечественной войны первой степени и двух орденов Славы второй и третьей степеней Петре Старовойте, награжденном также медалью «За отвагу», Максим Иванов выбрал не случайно: в Псковском филиале Академии ФСИН России проходила акция «Ветеран живет рядом», в рамках которой велась большая поисковая работа. «В 2015 году через архивы в документах курсант открыл для себя имя ветерана, после чего Петр Старовойт был желанным гостем в образовательной организации: проводил уроки мужества, принимал участие во всех торжественных мероприятиях Псковского филиала академии. 70-ю годовщину Великой Победы Петр Старовойт встретил в новом парадном кителе, сшитом для него курсантами. До 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны ветеран не дожил…» - рассказали в вузе.

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» направлен на сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах; воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.