Открытки с поздравлениями для ветеранов изготовили к Дню Победы псковские школьники

11:31, 05 мая 2017, ПАИ

В преддверии Дня Победы 60 учеников 3-х классов Псковского педагогического комплекса изготовили открытки и написали поздравления ветеранам Великой Отечественной войны. До 9 мая дети сами вручат открытки адресатам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Директор Псковского Педагогического комплекса, депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева отметила важность этой акции. «Воспоминания о войне очень важно передать молодому поколению. Такая акция помогает детям соприкоснуться с нашей историей, а для ветеранов это внимание и забота со стороны молодежи. Фронтовики должны знать, что мы гордимся ими, их подвиг всегда будет жить в наших сердцах. Поколение Победителей - это те люди, благодаря, которым нам позволено жить на нашей земле», - сказала она.

Депутат отметила, что открытки от детей - это необычный сюрприз для ветеранов, подарки получились очень душевными, ребята серьезно отнеслись к творческому заданию.

Добавим, что акция проводится при поддержке Псковской городской Думы и Почты России и стала уже традиционной. В прошлом году школьники Псковского педагогического комплекса также поздравили ветеранов, но тогда они подписывали уже готовые открытки.