Картофель из Белоруссии и физалис из Эквадора не пропустили через границу псковские специалисты

13:08, 05 мая 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии 21 тонны продовольственного картофеля без фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Кроме того, многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии 150 кг сушеных ягод физалиса, выращенных в Эквадоре. Причина запрета - отсутствие информации о стране происхождения на упаковке товара.

Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию. В первом случае владелец груза также привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.