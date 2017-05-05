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Общество

«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса

Газета «Комсомольская правда. Псков» организует экскурсию в два жилых комплекса, которые находятся в разных частях Пскова. Посмотреть квартиры в жилых комплексах «Европа» и «Пятый элемент» можно будет в «Туре по новостройкам» 13 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты.

Фото газеты "Комсомольская правда"

Участников тура проведут в квартиры дома № 2 по улице Венской. Рядом возвышаются четыре дома, в которые люди уже заселяются, поэтому будет возможность посмотреть на повседневную жизнь района, оценить все плюсы и минусы.

Фото газеты "Комсомольская правда"

Во время экскурсии в «Пятый элемент» участники тура побывают на Инженерной, 118 и Труда, 60. Этот район города активно развивается, в нём появляются магазины, банки и другие необходимые учреждения.

Фото газеты "Комсомольская правда"

Чтобы стать участником тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправление от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, 21/33) запланировано на 11:00.

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