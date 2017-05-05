Более 30 рейдов по местам досуга провели псковские правоохранители в рамках первого этапа операции «Дети России»

11:49, 05 мая 2017, ПАИ

В рамках первого этапа Всероссийской комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2017» в Псковской области правоохранители провели более 30 рейдов по местам досуга молодежи, проверили 32 общежития, обследовали условия проживания несовершеннолетних в семьях, находящихся в социально-опасном положении.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе операции 35 несовершеннолетних доставлены на медицинское освидетельствование. При этом у четверых из них установлено состояние наркотического опьянения, у шести - состояние алкогольного опьянения. Подростки поставлены на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних. За время операции «Дети России – 2017» были выявлены 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 174 административных правонарушения. Сотрудники отдела Управление по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Псковской области и подразделений по контролю за оборотом наркотиков на районном уровне проводят работу по установлению источников приобретения лицами наркотических средств.

В операции принимали участие сотрудники полиции, Росгвардии, представители Государственного управления образования области, Государственного комитета региона по здравоохранению и фармации, казачества, члены народных дружин и журналисты.

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков, а также подразделений по делам несовершеннолетних, специалисты комитета здравоохранения области, психиатры-наркологи провели 77 лекций и 594 беседы о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся общеобразовательных школ, студентов учреждений начального и среднего профессионального образования и воспитанников социальных приютов для детей и подростков.

УКОН совместно с областным центром медицинской профилактики и МО МВД России «Печорский» организовали обучающий семинар для педагогов Печорского района, работников сферы социальной защиты населения, специалистов по работе с молодежью по теме «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной и молодежной среде». Также был проведен обучающий урок для наставников проекта «Волонтерское наставничество».

Кроме того, представители Управлением по контролю за оборотом наркотиков совместно с активистами федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области и Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании организовали круглый стол, посвященный проблеме наркомании в молодежной среде. Главной темой встречи стало обсуждение фильма о жителях области, жизнь которых была связана с употреблением наркотиков. Эта картина была создана по инициативе УКОН УМВД совместно с Управлением по связи и массовым коммуникациям Псковской области и телерадиокомпанией ВГТРК «Псков» для студентов и родителей. Единогласным решением участники круглого стола пришли к выводу, что данный фильм может быть рекомендован для показа студентам и родителям в целях профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Полицейские во взаимодействии с активистами «Трезвой России» в рамках операции провели также ряд мероприятий, направленных на популяризацию норм здорового образа жизни. В шести школах с учащимися 8-11 классов были организованы профилактические уроки.