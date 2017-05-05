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Великолукского вора суд отправил в колонию на три года

Великолукский городской суд приговорил безработного, ранее судимого местного жителя к трем годам лишения свободы в колонии особого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Установлено, в октябре 2016 года 25-летний молодой человек, отжав входную дверь, незаконно проник в дом по улице Шестой. Оттуда он похитил ноутбук, телевизор и другое имущество. А через несколько дней он путем перепиливания замков похитил из двух гаражей в районе Лаврино  различные инструменты. В целом ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки провел расследование и направил материалы в суд.

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