12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая

17:55, 05 мая 2017, ПАИ

6 мая на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днем – от +12 до +17.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.