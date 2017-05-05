12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
6 мая на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днем – от +12 до +17.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.