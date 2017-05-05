Дорогие женщины

11:55, 05 мая 2017, ПАИ

За тем, как работает система общественного транспорта в Пскове, я пристально слежу уже тридцатый год. [с сокращенной версией текста можно ознакомиться здесь>> - ПАИ] Лет с шести. До этого я, как и положено советскому ребенку, катался на псковских автобусах бесплатно, и меня совершенно не парило, как и сколько надо платить. В транспортной повестке дня в середине 80-х у меня был только один вопрос: «Икарус» или ЛиАЗ-677? «Икарусы» недолюбливал, потому придуманы они были точно не для 5-летних детей – окна высоко, хрен что увидишь, сидючи на кресле один, без взрослого. А вот в пузатеньких тарахтящих ЛиАЗах подоконники мало того, что располагались низко, так еще и были глубокими, локоть не соскальзывал. Устраиваешься поудобнее, подпираешь рукой голову, и зыришь на весну в Пскове. А зимой – так ещё и печка урчит, теплынь! Не то, что в вечно промозглых «Икарусах».

Подрастя, я обрёл святую обязанность «уплочивать за проезд» (как выражались в ту эпоху и выражаются ныне контроллеры и кондукторы). Эра перестройки и крушения СССР внесла затейливое разнообразие в способы покупки и использования билетов. Некоторое время они еще продавались прямо внутри салона автобуса специальными аппаратами, работающими исключительно на честном слове – точнее, честных действиях. В аппарат следовало кинуть необходимое количество монет, а затем вручную отмотать необходимое количество талонов. Но чаще билеты покупали все же в специальных киосках, или у водителя. «Водитель продает талоны книжками» - эти манящие надписи, въевшиеся краской через трафарет к стеклу кабин шоферов, провисели дольше, чем продолжалась мимолетная фаза существования таких «книжек», и потом еще несколько лет заставляли свирепствовать ностальгию.

Контроллеры в ту пору позорили «зайцев» нещадно. И безбилетником можно было стать и по рассеянности, просто замечтавшись. Талоны ведь тогда, хоть и тоже нумеровались, но продавались не только внутри автобуса. Поэтому их следовало компостировать – пробивать в специальных устройствах, висевших тут и там по салону. Компостер оставлял созвездие дырочек – уникальное для каждого автобуса, поэтому проехать дважды с одним талоном на разных маршрутах было невозможно. Но страшнее всего был не штраф (три рубля при цене билета в 5 копеек), а общественное порицание. Однажды мы с моей бабушкой, приготовив талончики, зашли в автобус, и сразу весело заболтались о чем-то когнитивном, да так и проехали с талонами в пальцах почти через весь город. А потом нас повязал контроллер, чем не только испортил искренний и чистый диалог поколений, но и расстроил бабушку до слёз. Контроллер ведь не просто оформил протокол, а принялся клеймить нас на весь автобус, будто мы не просто обворовали нашу советскую Родину на целых 10 копеек, а еще и предали идеалы марксисзма-ленинзма, обязывающие октябрят и беспартийных чутко следить за своим моральным обликом, и не считать ворон, находясь в общественном месте.

Но после заката советской эры, в период гиперинфляции 90-х, когда цены менялись быстрее, чем «Псковпассажиравтортранс» успевал заказывать в типографии печать талонов нового образца, были несколько месяцев, на протяжении которых контроль за «обилечиванием» не осуществлялся. Кто-то по инерции ещё покупал талоны, но многие горожане тихо стали под эту лавочку «зайцами» – ну дети уж точно. А что – это удобно, когда не думаешь ни о проездном, ни о мелочи в кармане. Можно вообще ходить без карманов. Запомнилась такая картинка из той эпохи: июль, жарища, в автобус, в «двойку», на «Ниве» заходят две девочки и мальчик лет восьми-десяти, босые, одетые лишь в купальники и плавки – и едут себе преспокойно от завеличенского пляжа до мирожского. Контроллеров нет как класса, лафа!

Ну а что было потом – вы знаете. Автобусный парк Пскова надо было спасать, и – слава Георгию Лупандину (да живет он вечно) – парк, на зависть многим другим муниципалитетам России, спасли. Но какой ценой! Появились и размножились в геометрической прогрессии кондукторы – особые люди, совмещающие в себе человека и аппарат. Они захватили не только фискальное пространство, но и, в буквальном смысле, все физическое пространство автобусов, и даже его эмоциональный фон. Абсолютно не сковываемые габаритами своих афедронов, эти стюарты кораблей псковских улиц по-хозяйски порхали от носа к корме и обратно, попутно не только собирая дань с пассажиров, но и регулируя вверенную социальную микросистему. Они перемещали и тасовали человеческую массу, поднимали и усаживали, ссорили и мирили. Иначе говоря, кондукторы стали таким явлением, которое внесло весомую лепту в атмосферу городской жизни.

Кондукторы царствовали по меньшей мере лет двадцать, пока по их душу не пришел новый начальник «Пскопассажиравтортранса» Александр Гизбрехт, за что ему наше огромное человеческое «мерси». С первых дней своего начальствования он заявил, что на дворе – 21-й век, и внедрение современных технологий не заставит себя ждать. Вот классно, подумал я. Неужели – дивился – всех этих хамских и бессмысленных теток выгонят взашей и заменят уже, наконец, валидаторами? Ну это же логично: зачем содержать столько не самых приятных и не самых дешевых в обслуживании женщин, если можно один раз инвестировать в комплексную электронную систему? И потом платить зарплату только двум-трем инженерам-автоматчикам, которые никогда не уходят в декретный отпуск, и тихо-мирно настраивают и латают время от времени эту систему.

Но, как часто бывает в нашем скобарском королевстве, суровая реальность растоптала все нежные ростки надежд на светлое будущее. Этой весной, казалось бы, будущее уже наступило одной ногой на горло кондукторам, повесив на их шеи специальные устройства, способные пробивать чеки и валидировать проездные карточки. Рулоны талонов советского образца навсегда ушли в прошлое, и теперь, решила прогрессивная псковская общественность, мы уж точно заживем. Понапокупаем себе проездных карточек, и скоро будем оплачивать их, чем Гизбрехт не шутит, сразу банковским пластиком, а дальше – может даже и пополнять онлайн. Ганза ведь грядет, а это не шутки. Так что настало время и кондукторам начать жить жизнью города, и освободить дорогу молодым и бездушным валидаторам, что бы ни думал на этот счет Областной совет профсоюзов.

Но ушлые кондукторы и без Облсовпрофа показали, что могут за себя постоять, и заявили, что из-за валидаторов не успевают обслуживать пассажиров. И новый директор «Псковпассажиравтотранса» Александр Питиримов малодушно пошёл навстречу коварным штрейкбрехерам, заявив (далее цитата ПАИ), что «с 10 мая в псковских автобусах не будут больше использовать валидаторы, их предполагается использовать только на пригородных маршрутах».

Мало того, та же новость сообщает, что и вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий транспортную сферу, согласился, что покамест это «не валидатор, а кассовый аппарат, только усложняющий работу». Потому что «сумку с мелочью повесили на кондуктора, а потом валидатор», - добавил он.

Приехали, конечная.

Что же получается? А получается, что защищая интересы узкой группы людей, сотрудников транспортного предприятия, это предприятие (кстати, не монополист ли?) наносит прямой репутационный вред муниципалитету, за счет жителей и гостей которого существует. В природе это зовется паразитированием.

Ситуация следующая: на дворе 2017-й год. Во-первых, это означает, что те дорогие и волшебные технологии по автоматизации оплаты транспортных услуг, которыми мы так восхищались лет 15 назад, перестали быть и дорогими, и волшебными. Существуют готовые комплексные решения – выбирай и покупай. Во-вторых, послезавтра наступит 2019-й год, а это год Самизнаетечего. Ганза грядет. И репутация Пскова упадет. Рухнет, рассыпется то, что от нее еще осталось.

Вот приезжает житель, скажем, ганзейского Хамбурга, в Псков. Что он видит на вокзале, в аэропорту? Ничего не видит. Ни единого пункта продажи автобусных билетов. А на автобусе прокатиться хочется – город посмотреть. Как горемычному немцу, с мастеркардом в руке, добраться до пункта «Б»? Только пройдя квест «банкомат-обменник-кондуктор». Без знания языка это приключение становится в миллион раз увлекательнее. Будет, что рассказать на ганзейских оргкомитетах.

В любом мало-мальски европейском городе любому приезжему недотепе все просто и понятно: ищешь пункт продажи транспортных карточек, расплачиваешься пластиком, и забываешь о местных валютах и обменных курсах как о страшном сне. В свое время я проехал в отпуске разом через 11 стран, до самой Адриатики, и ни разу не держал в руках ни одной из местных валют. Гулял по Будапешту, Вене, Праге – и везде схема одна и та же: проездные карточки продаются в табачных лавках, на кассах супермаркетов, на АЗС. Везде было так, кроме, разве что, чумазой Черногории.

Вот прибывает житель, скажем, ганзейского Пскова, в Хельсинки. Что он видит? Полтора миллиарда указателей на инфоцентр, до которого несложно дойти пешком. Гость приходит туда, получает жирный бесплатный вайфай, и кучу буклетов о том, как устроен общественный транспорт, в том числе на родном языке. Как русскому бедолаге, не знающему ни одного языка планеты, покататься на обзорном трамвайчике и посмотреть город? Да очень просто – покупаешь суточный билет, и катаешься задешево до помутнения рассудка.

В квазитуристическом Пскове существуют суточные билеты? А более-менее обзорный маршрут автобуса? Нет и нет. Ну, здравствуй, Ганза!

Ста пятьюдесятью километрами северо-западнее Пскова находится город Тарту. Я неплохо его изучил за 1,5 года жизни, и могу рассказать подробно, как люди пользуются автобусами здесь. Самый извращенческий способ – можно купить билет у водителя. Это карается самой высокой ценой – что-то около 1,8 евро. Все, кто не хочет быть наказан таким изуверским образом, покупают проездные, и заряжают их на разные сроки – от 10 до 90 дней.

Стоит проездной 1 евро, покупается один раз, и привязывается к ID-карте. То есть потерять его невозможно. Потерял – тут же восстановил. Вместо карточки за тот же 1 евро можно купить наклейку на мобильный, и тогда прикладывать к валидатору надо ее. Ученикам, студентам, пенсионерам и инвалидам покупать ничего не надо – заряжать можно сразу соответствующие пластиковые удостоверения.

Стоимость месячной «зарядки» - 5,11 евро для школьников и инвалидов, 7,67 – для студентов и пенсионеров. Для всех остальных – 15,34 евро. Месяц начинается не с первого числа, а с той даты, когда заряжаешь карту или наклейку. 90-дневный период стоит 35,15 евро. На входе в каждый автобус – огромные круглые панели оранжевого цвета. Это валидаторы. Не заметить и промахнуться невозможно. При контакте с карточкой на дисплее на полсекунды показывается дата окончания «зарядки».

Как решается проблема безбилетников? Так же, как и в других городах Европы – штрафами и сотрудничеством с полицией. В график следования автобуса, трамвая, чего угодно закладывается 1-2 минуты на проверку. Проверка может случиться на любой остановке, и выглядит так (по примеру Риги, сам видел и был восхищен): в общественный транспорт с двух сторон заходят два контроллера, и за эти две минуты находят и выводят всех «зайцев». Поскольку на улице стоит полицейский, то безбилетники бесприкословно покидают салон, и дальнейшие препирательства с ними продолжаются уже снаружи. Транспорт двигается дальше без нарушения графика. Гениально.

Что мешает в Пскове сделать так же – разогнать кондукторов, поставить валидаторы и прокачать контроллеров? Да, плохое межведомственное взаимодействие, в частности с полицией. Да, нужны инвестиции. Да, надо будет, прежде чем уволить кондукторов к чертям, сторговаться с профсоюзами на «золотые парашюты» в виде зарплаты за три месяца. Ну, так действуйте, господин Питиримов и господин Кузнецов. Ищите подход к МВД, ищите деньги (следует читать: «пишите заявки на отраслевые и трансграничные гранты и конкурсы, коих сейчас тьма»), лижите пятки Облсовпрофу.

Я не знаю, какое значение имеет работа с репутацией для ГППО «Псковпассажиравтотранс», но, смею надеяться, что для областных властей это не последнее дело. Может быть, даже для муниципальных, но тут надежды меньше. Главное – признать и принять, что эра кондукторов нуждается в эвтаназии. Эти дамы нам хорошо послужили, но с ними пора проститься, и заменить их на нечто более толковое и удобное. Работы предстоит много, но время – примерно год – до окончательного международного позора еще есть. Глаза бояться, а руки делают. Надо только оторвать задницу от стула, и начать действовать.

Ну, чего сидим?